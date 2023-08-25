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В Индии спустя пять лет обнаружили останки пропавшей телеведущей

Полиция Корбы, штат Чхаттисгарх, обнаружила тело ведущей местного телеканала Сальмы Султаны, которая пропала без вести почти пять лет назад. Об этом сообщила газета The Indian Express.

В Индии спустя пять лет обнаружили останки пропавшей телеведущей
© ТАСС

Родители 30-летней Султаны обратились в полицию в связи с ее исчезновением в октябре 2018 года. С тех пор она считалась пропавшей без вести, пока следствие не обнаружило новые данные, подтверждающие версию убийства, и не вышло на предполагаемых убийц. В преступлении подозреваются ее сожитель, 37-летний владелец фитнес-клуба и тренер Мадху Саху с двумя сообщниками.

По данным полиции, злоумышленники закопали тело у моста под Корбой, где вскоре после этого построили шоссе. Поэтому для обнаружения останков следователи допросили подозреваемых и тщательно проанализировали полученные сведения с данными со спутников, с сервисов Google Maps, а также применяли георадары, чтобы точно определить место для раскопок.

"Мы хотели точно установить место захоронения, потому что раскопки на шоссе весьма дорогостоящи", - пояснили в местной полиции.

В результате останки, предположительно, Султаны были найдены на глубине около 8 м, завернутыми в простыню. В настоящее время проводится анализ ДНК найденных останков с целью точно идентифицировать личность погибшей.

В полиции считают, что Саху и Султана поссорились на почве ревности, а также из-за финансовых разногласий. В результате конфликта Саху вместе с сообщником Каушалем Шривасом задушил сожительницу, после чего при помощи еще одного общего друга избавился от тела. Все подозреваемые в причастности к убийству девушки задержаны полицией.