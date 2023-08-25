На Владивосток вновь обрушились сильные дожди

Утро пятницы в дальневосточной столице снова началось с ливней. Мэр Владивостока Константин Шестаков в своем Telegram-канале сообщил, что к 10 утра в городе выпало уже 30 миллиметров осадков.

© Район стадиона "Строитель" / ИА PrimaMedia

"По информации Примгидромета, дождь продлится минимум до 19 часов. Официально прогнозируется до 70 миллиметров осадков, но видим, что ситуация иная", - пишет Шестаков и отмечает, что непогода принесет немало последствий.

Уже подтоплены несколько районов города, закрыт проезд на улице Шкотовской и под мостом рядом со стадионом "Строитель". На улицах Фадеева и Кипарисовая сошли сели. На 16 улицах произошло аварийное отключение электричества.

В городской администрации заявили, что во всех районах работают бригады дорожников. Рабочие открыли решетки на сетях ливневой канализации для того, чтобы вода с дорог уходила быстрее. Водителей просят учитывать это и быть осторожнее. Желательно вообще отказаться от поездок на личных авто.