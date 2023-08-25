Власти Гавайев назвали виновника катастрофического пожара

Энергетическую компанию Hawaiian Electric подозревают в халатности, которая привела к серии разрушительных пожаров, опустошивших Гавайи. Власти округа Мауи уже подали иск в суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Hawaii News.

В иске утверждается, что компания Hawaiian Electric действовала непрофессионально: она не отключила электрооборудование, хотя Национальная метеорологическая служба предупредила о риске возникновения лесных пожаров. Поэтому линии электропередачи, будучи под напряжением, воспламенили сухую траву при падении столбов, из-за чего и произошло возгорание.

Власти округа Мауи уверены, что именно компания Hawaiian Electric косвенным образом устроила лесной пожар в Лахайне и не предприняла необходимых действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии.