Власти Гавайев назвали виновника катастрофического пожара
Энергетическую компанию Hawaiian Electric подозревают в халатности, которая привела к серии разрушительных пожаров, опустошивших Гавайи. Власти округа Мауи уже подали иск в суд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Hawaii News.
В иске утверждается, что компания Hawaiian Electric действовала непрофессионально: она не отключила электрооборудование, хотя Национальная метеорологическая служба предупредила о риске возникновения лесных пожаров. Поэтому линии электропередачи, будучи под напряжением, воспламенили сухую траву при падении столбов, из-за чего и произошло возгорание.
Власти округа Мауи уверены, что именно компания Hawaiian Electric косвенным образом устроила лесной пожар в Лахайне и не предприняла необходимых действий для поддержания электросети в надлежащем состоянии.
Агентство напоминает, что 9 августа на острове Мауи в американском штате Гавайи начался лесной пожар. Огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна из-за сильного ветра, город полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тысячи человек. Известно о 115 погибших, число пропавших без вести может доходить до 1100 человек.