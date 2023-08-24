В Донецке во дворе частного дома упал неразорвавшийся кассетный суббоеприпас

Во дворе жилого дома в Киевском районе Донецка упал неразорвавшийся кассетный суббоеприпас. Об этом сообщает РИА «Новости».

© Неразорвавшийся кассетный снаряд

Уточняется, что суббоеприпас упал рядом с газовым баллоном. Как рассказала жительница дома, в случае детонации баллона дом получил бы значительные повреждения.

«Он бы взорвался, и я бы с вами не разговаривала», – заявила она.

В экстренных службах Донецка добавили, что во двор попал суббоеприпас ВСУ от кассетного снаряда 155-миллиметрового калибра. По имеющимся данным, это результат украинского обстрела, после которого подобные кассетные суббоеприпасы попали в район улицы Благоева.