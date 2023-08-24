В Курской области пробило газовую трубу при обстреле

ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях 24 августа.

В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. Аварийные службы начали восстановительные работы.

В Теткино прилетело три мины, пострадавших и разрушений нет.