В Курской области пробило газовую трубу при обстреле
ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях 24 августа.
В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. Аварийные службы начали восстановительные работы.
В Теткино прилетело три мины, пострадавших и разрушений нет.
Как писала «Парламентская газета», 20 августа в Курске пять человек пострадали при атаке железнодорожного вокзала дроном. Также в результате атаки беспилотника повредило крышу, фасад и первую платформу вокзала.