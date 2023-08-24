$94.40-0.04102.47+0.23

В Курской области пробило газовую трубу при обстреле

ВСУ обстреляли село Елизаветовка и поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своих соцсетях 24 августа.

В Курской области пробило газовую трубу при обстреле
© Парламентская газета

В Елизаветовке в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы, пробита газовая труба. Аварийные службы начали восстановительные работы.

В Теткино прилетело три мины, пострадавших и разрушений нет.

Как писала «Парламентская газета», 20 августа в Курске пять человек пострадали при атаке железнодорожного вокзала дроном. Также в результате атаки беспилотника повредило крышу, фасад и первую платформу вокзала.