В Курской области попавший под обстрел ВСУ умер в больнице

Глава Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что попавший под обстрел ВСУ мужчина умер в больнице.

© Телеграм-канал «Роман Старовойт»

По его словам, погибший находился в тяжелом состоянии в районной больнице.

«Он поступил в районную ЦРБ в крайне тяжелом состоянии, медики сделали все возможное, но спасти его не удалось», — написал он.

Ранее Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что приграничное село Елизаветовка и поселок Теткино сегодня вечером подверглись обстрелу со стороны Украины.

Как рассказал губернатор, в Елизаветовке в результате обстрелов в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. Кроме того, была пробита газовая труба в селе. Специалисты аварийных служб начали восстановительные работы, отметил он.

В Теткино, по словам Старовойта, зафиксировано «три прилета мин».

Утром 24 августа Старовойт сообщал, что российские пограничники при помощи антидронового ружья посадили разведывательный беспилотник ВСУ в Рыльском районе Курской области.