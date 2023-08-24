В Мордовии двухлетний ребенок отравился таблетками от повышенного давления

В Саранске двухлетний ребенок отравился таблетками от повышенного давления
В Саранске двухлетний ребенок оказался в больнице после отравления лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Мордовия.
Ицидент произошел 22 августа. Двухлетний мальчик предположительно употребил таблетки от повышенного давления, оставшись без присмотра родителей.
Мать дошкольника, как рассказали в полиции, состоит на учете в органах профилактики. Женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию сына.
Газета.Ru: главные новости