В Мордовии двухлетний ребенок отравился таблетками от повышенного давления

В Саранске двухлетний ребенок оказался в больнице после отравления лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Республике Мордовия .

Мать дошкольника, как рассказали в полиции, состоит на учете в органах профилактики. Женщину уже привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию сына.