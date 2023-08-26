Адвокаты Гершковича обжаловали решение суда по делу о шпионаже

Адвокаты журналиста из газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича направили жалобу на решение о продлении ареста на три месяца по делу о шпионаже. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

«В суд поступила апелляция на решение продлить Гершковичу срок содержания под стражей до 30 ноября. Она будет рассмотрена в Мосгорсуде, срок заседания станет известен позднее», — сообщили в суде.

24 августа Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Гершковичу до 30 ноября.

Журналиста арестовали в конце марта, ему грозит до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.