Начато расследование в связи со стрельбой в российском городе из-за мигранта

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело в связи со стрельбой, устроенной для задержания мигранта. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

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По ее словам, начато расследование по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

По версии следствия, ночью 24 августа возле городского автовокзала сотрудники правоохранительных органов проводили рейдовое мероприятие, в ходе которого один из проверяемых предпринял попытку скрыться. Он за рулем автомобиля совершил наезд на силовика. Для его обезвреживания правоохранители применили оружие.