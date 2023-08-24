В Петербурге пропал экс-гитарист группы «Алиса»

Гитарист Андрей Шаталин, один из основателей известной рок-группы «Алиса», пропал в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу отряда «ЛизаАлерт».

«Шаталин Андрей Германович, 63 года, 22 августа ушёл из дома и не вернулся», - уточнили в пресс-службе.

По данным «ЛизаАлерт», исполнитель был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, а в руках черный зонтик.

ЛизаАлерт

Поиском пропавшего занимаются волонтеры и полицейские.

Напомним, что Шаталин родился в Красноярске. В 1981 году он вместе со студентами Железнодорожного института создал группу «Демокритов колодец».

В 1983 году стал гитаристом созданной Святославом Задерием группы «Алиса». Принимал участие в записи наиболее известных альбомов коллектива «БлокАда», «Шабаш», «Для тех, кто свалился с Луны», «Черная метка».