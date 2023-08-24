Адвокаты Блиновской обжаловали решения суда о наложении ареста на ее имущество

Адвокат Наталия Сальникова сообщила в беседе с «Пятым каналом», что решения Пресненского суда о наложении ареста на счета и имущество блогерши Елены Блиновской были обжалованы.

По данным издания, даты рассмотрения жалоб в Мосгорсуде на сегодняшний день еще не назначены.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской. Также арестованы четыре автомобиля блогерши — Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, моторная лодка, семь прицепов к автомобилям и гидроцикл.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

28 апреля Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.