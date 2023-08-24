В Хабаровске на автовокзале произошла стрельба

На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Отмечается, что в результате происшествия был ранен как минимум один человек.

«Произошла стрельба, один человек ранен, он в больнице», – заявил собеседник издания.

Подробностей состояния пострадавшего собеседник не привёл.

Помимо этого, в социальных сетях появилось видео с места событий. На нём можно услышать более десяти выстрелов.