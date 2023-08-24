В Грузии обнаружили тела еще двух человек в районе схода оползня

Сотрудники службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии обнаружили тела еще двух человек, погибших в результате схода оползня на курорте Шови в высокогорном крае Рача. Общее число жертв стихии достигло 31, сообщил журналистам глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями Теймураз Мгебришвили.

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"Сегодня в 40 километрах от эпицентра стихии в окрестностях села Сори обнаружен труп, предположительно мужчины", - сказал Мгебришвили.

Он также добавил, что непосредственно в эпицентре стихии спасатели также обнаружили тело подростка и отдельный фрагмент тела другого человека. Спасатели продолжают поиски еще двух пропавших человек.