В деревне Тверской области сожгли вышку сотовой связи

В Тверской области следователи разыскивают неизвестного, который поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Инцидент произошел 23 августа в деревне Рябеево, но известно об этом стало только сейчас. Местная вышка связи одного из операторов вышла из строя около полудня.