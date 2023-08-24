В деревне Тверской области сожгли вышку сотовой связи
В Тверской области следователи разыскивают неизвестного, который поджег вышку сотовой связи. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел 23 августа в деревне Рябеево, но известно об этом стало только сейчас. Местная вышка связи одного из операторов вышла из строя около полудня.
На место прибыли правоохранители. Им удалось выяснить, что устройство подожгли. На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия на месте и ищут причастных. Подробности инцидента не сообщаются.
Газета.Ru: главные новости