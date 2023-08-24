Работник склада заработал 4 миллиона, продавая краденые роботы-пылесосы

В Подмосковье работник склада украл свыше 100 роботов-пылесосов с рабочего места. Как сообщает Telegram-канал SHOT, он зарабатывал на продаже похищенной техники в интернете.

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По информации канала, пропажу 122 роботов-пылесосов бренда Dream на складе компании «Гейтвей» в Дзержинском заметили во время инвентаризации. Сумма украденного товара превысила 4,4 млн рублей. Вычислить вора удалось почти сразу — им оказался начальник отдела складской логистики.

Выяснилось, что мужчина арендовал грузовик, заехал на территорию склада, загрузил машину пылесосами и увез их себе в Подольск. Продать он успел около половины похищенной техники.