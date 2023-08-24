В ФРГ арестовали подозреваемого в сотрудничестве с российскими оружейниками

В Германии арестован гражданин ФРГ. Он подозревается в организации поставок оружейных станков в Россию. Об этом сообщила Генпрокуратура ФРГ.

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Как утверждает ведомство, еще в 2015 году гражданин ФРГ Улли С. пытался организовать поставку в Россию станков, использующихся при производстве снайперских винтовок. Для этого использовались компании из Литвы, Швейцарии и Канады. Сумма сделки составила около 2 миллионов евро.

Арестованный является управляющим директором немецкой компании, которая занимается производством и торговлей станками. Его задержали во Франции 10 августа, а арестовали в аэропорту Штутгарта 22 августа, куда его доставили из соседней страны.

В Генпрокуратуре ФРГ напомнили, что в 2014 году ввели запрет на поставки в Россию как оружия, так и товаров двойного назначения.