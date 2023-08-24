Авиабомбу нашли в центре Балтийска

В Калининградской области неразорвавшийся снаряд времен Великой Отечественной войны нашли при проведении ремонтных работ. Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Балтийска.

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Опасную находку обнаружили строители, которые занимались укладкой ливневой канализации во дворах жилых домов по улице Гоголя в Балтийске. Заметив предмет, похожий на боевой снаряд, они обратились в экстренные службы, полиция и военные оцепили территорию, объявлено о временной эвакуации жильцов близлежащих домов.

Установлено, что мощность бомбы в тротиловом эквиваленте — 100 кг, специалисты определили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-100, использовавшаяся во времена Великой Отечественной войны.