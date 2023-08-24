Таможенники остановили тягач из Эстонии почти с тонной гашиша
Таможенники в Ленинградской области задержали тягач из Эстонии, на борту которого находилась почти тонна гашиша. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в четверг, 24 августа.
По данным ведомства, раскрыть преступную деятельность группы контрабандистов удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным при содействии таможенников и сотрудников ФСБ. При досмотре транспортного средства с прицепом при помощи специальных приборов были обнаружены несколько тайников, в которых находились 265 пластиковых пакетов с наркотиками. Масса изъятого гашиша превысила 812 килограммов. Стоимость такой партии оценивается в два миллиарда рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Задержаны три гражданина Литвы.
Другого контрабандиста задержали на границе с Арменией. Мужчина попытался ввезти в Россию более 150 бутылок алкоголя, спрятав их в тайниках в своем микроавтобусе.