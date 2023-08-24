Таможенники остановили тягач из Эстонии почти с тонной гашиша

Таможенники в Ленинградской области задержали тягач из Эстонии, на борту которого находилась почти тонна гашиша. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ФТС России в четверг, 24 августа.

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По данным ведомства, раскрыть преступную деятельность группы контрабандистов удалось благодаря оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным при содействии таможенников и сотрудников ФСБ. При досмотре транспортного средства с прицепом при помощи специальных приборов были обнаружены несколько тайников, в которых находились 265 пластиковых пакетов с наркотиками. Масса изъятого гашиша превысила 812 килограммов. Стоимость такой партии оценивается в два миллиарда рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Задержаны три гражданина Литвы.