Все десять человек, которые были на борту (трое — члены экипажа), погибли. В списке имен значится и Дмитрий Уткин — командир вагнеровцев. Останки всех десяти человек обнаружены, они направлены на судмедэкспертизу. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).