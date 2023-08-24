$94.44+0.32102.25-0.51

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области, фото

Slide 1 of 19
1/15
Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино в Тверской области, 24 августа 2023 года 
© Виталий Шустров/ТАСС
2/15
Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино, 24 августа 2023 года 
© Виталий Шустров/ТАСС
3/15
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области, 24 августа 2023 года 
© РИА Новости
4/15
Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино в Тверской области, 24 августа 2023 года 
© Виталий Шустров/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/15
© СК РФ
6/15
Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области, 24 августа 2023 года 
© Алексей Никольский/РИА Новости
7/15
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области, 24 августа 2023 года 
© РИА Новости
8/15
На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области, 24 августа 2023 года 
© Михаил Царюк/РИА Новости
9/15
Молодой человек возлагает цветы у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/15
Молодой человек у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
11/15
Молодые люди на месте возложения цветов у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
12/15
Нашивки и цветы у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
13/15
Люди на месте возложения цветов у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости
14/15
Люди на месте возложения цветов у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/15
Свечи и цветы у здания «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, 24 августа 2023 года 
© Александр Гальперин/РИА Новости

    Самолет Embraer Legacy, выполняя рейс МоскваПетербург, потерпел крушение вблизи населенного пункта Куженкино Тверской области вечером 23 августа. Одним из его пассажиров значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

    Все десять человек, которые были на борту (трое — члены экипажа), погибли. В списке имен значится и Дмитрий Уткин — командир вагнеровцев. Останки всех десяти человек обнаружены, они направлены на судмедэкспертизу. По факту крушения самолета было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил эксплуатации воздушного судна (ст. 263 УК РФ).

    Поздно вечером 23 августа люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису ЧВК «Вагнер» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Ночью в здании свет был включен так, что светящиеся окна образовали форму креста. У здания также повесили баннер: «ЧВК Вагнер. Мы вместе» и флаг частной компании.

    12
    Газета.Ru: главные новости