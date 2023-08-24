Против мигранта, ударившего девушку в Нахабино, возбудили дело

На мигранта, избившего девушку в подмосковном Нахабино из-за шорт, возбудили уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

По данным следствия, утром 23 августа мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова. Там он увидел незнакомую девушку, одетую в спортивные шорты и майку. Мигрант заявил ей, что она не должна появляться в общественных местах в открытой одежде и ударил ее кулаком по лицу.

Мужчина задержан. Следователь признал девушку потерпевшей по делу и допросил ее. Накануне прокуратура Подмосковья сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве. Теперь правоохранители также подозревают мигранта в преступлении по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия).