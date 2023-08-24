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В похоронном бюро под Тверью подтвердили нахождение у них тела Пригожина

Тело бизнесмена Евгения Пригожина находится в Тверском областном бюро судебно-медицинской экспертизы. Об этом сообщил корреспонденту Msk1.ru источник в организации, его подтверждение приводится в Telegram-канале.

О крушении самолета, владельцем которого в СМИ называли Пригожина, стало известно вечером 23 августа.

В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин

Как выяснило агентство Msk1.ru , сейчас у здания тверского похоронного бюро дежурит большое количество сотрудников полиции.

До этого сообщалось, что тела погибших при крушении самолета под Тверью начали вывозить на судмедэкспертизу.

На месте происшествия продолжили работу криминалисты и сотрудники силовых структур.

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