Два теплохода столкнулись на Волге под Нижним Новгородом

Столкновение двух теплоходов произошло на Волге в Нижегородской области. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Авария произошла в Балахнинском округе вечером 23 августа. Во время расхождения теплоход «Коломенский-805» с баржей, следовавший из села 9 Января в Москву, врезался судно «Речной-33», которое двигалось из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород. Отмечается, что инцидент произошел около 10 вечера, когда было уже темно.

В результате происшествия на воде никто не пострадал, погибших нет. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано — повреждение получил только якорный клюз на барже. После аварии капитаны обоих теплоходов проследовали на рейд в Балахну.