Неизвестные на лодках открыли стрельбу по кемпингу на западе Крыма

У мыса Тарханкут на западе Крыма неизвестные на лодках открыли стрельбу по кемпингу со спящими людьми. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что первые звуки стрельбы услышали в кемпинге «Оленевка Village» в районе 4:00 утра. По данным очевидцев, выстрелы могли быть сделаны из РПГ. Также очевидцы увидели две резиновые лодки у берега, в которых находилось 10 человек, один из них стрелял по кемпингу. Группа скрылась.

По данным канала, это могла быть украинская диверсионно-разведывательная группа. В районе ввели план «Крепость».

Отмечается, что от мыса Тарханкут — крайней западной точки Крыма до украинского Очакова по морю около 140 километров, которые на скоростной лодке можно преодолеть за 3-4 часа.