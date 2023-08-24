Арест обвиняемому в шпионаже журналисту Гершковичу продлен на три месяца
Лефортовский суд Москвы сегодня принял решение продлить на три месяца арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal американцу Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 августа в отношении Эвана Гершковича продлен срок содержания под стражей до 30 ноября», - пояснил представитель суда.
Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. В ФСБ России уточнили, что он собирал сведения о деятельности одного из предприятий ВПК. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.
Президент США Джо Байден, выступая на ежегодном вечере Ассоциации корреспондентов при Белом доме, заявил, что «работает как проклятый, чтобы вернуть домой» Эвана Гершковича. В свою очередь посол США в России Линн Трейси несколько раз посещала журналиста в российском СИЗО.