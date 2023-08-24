Лефортовский суд Москвы сегодня принял решение продлить на три месяца арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal американцу Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет РИА Новости.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 24 августа в отношении Эвана Гершковича продлен срок содержания под стражей до 30 ноября», - пояснил представитель суда.

Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства Соединенных Штатов. В ФСБ России уточнили, что он собирал сведения о деятельности одного из предприятий ВПК. Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.