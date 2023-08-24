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Суд еще на три месяца продлил арест журналисту из США Гершковичу

Лефортовский суд Москвы до конца ноября продлил срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Суд продлил арест журналисту из США Гершковичу
© РИА Новости

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении Гершковичу срока содержания под стражей до 30 ноября", - сказали в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы. Предыдущий срок ареста истекал 30 августа.

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