Суд продлил арест журналисту из США Гершковичу

Суд еще на три месяца продлил арест журналисту из США Гершковичу
Лефортовский суд Москвы до конца ноября продлил срок содержания под стражей обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича. Об этом ТАСС сообщили в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ о продлении Гершковичу срока содержания под стражей до 30 ноября", - сказали в суде.
Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы. Предыдущий срок ареста истекал 30 августа.