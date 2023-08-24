Еще один фрагмент самолета Пригожина обнаружили в 3,5 км от места крушения

Элемент хвостового оперения самолета Embraer, на котором летел основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, обнаружен в 3,5 километрах от места крушения в Тверской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Обломок лежит на поляне неподалеку от въезда в поселок Куженкино, в нескольких метрах от дачного участка. Напомним, что еще один фрагмент бизнес-джета нашли ранее примерно в 2 км от места авиакатастрофы.

Вечером 23 августа самолет Embraer Legacy потерпел крушение возле населенного пункта Куженкино в Тверской области. На борту находились 10 человек, в том числе три члена экипажа. Все они погибли.