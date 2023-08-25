СБУ задержала инженера, присвоившего $27 тысяч на спорткомплекс для ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила в своем Telegram-канале о задержании в Одессе инженера, присвоившего $27 тысяч на спорткомплекс для ВСУ.

По данным следствия, чиновник присвоил деньги, выделенные на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона. Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) предъявили новое обвинение прихожанке канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктории Кохановской, выступавшей в защиту УПЦ и Киево-Печерской лавры.

Уточняется, что обвинение Кохановской предъявлено по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины об «оправдании, признании правомерными и отрицании» действий России, которые на Украине расценивают как «агрессию». Сотрудники СБУ в течение пяти часов проводили обыск квартиры активистки, по итогам которого были изъяты два телефона и ноутбук.