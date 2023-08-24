У связанных с РДК неонацистов группировки «Белая масть» начали обыски силовики

В Москве и Петербурге у членов группировки «Белая масть» начались обыски. Об этом сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства рассказал, что движение связано с «Русским добровольческим корпусом» (РДК) (террористическая организация, запрещена в РФ).
Участники группировки называют себя русскими националистами, активно используют символику СС и Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП). В состав «Белой масти» входят осужденные и освободившиеся представители большинства известных ультраправых объединений. Лидером считается Артем Цепп, который в 2014 году был осужден за хулиганство и умышленное повреждение чужого имущества.
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