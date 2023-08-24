Под Псковом задержали мужчину за попытку поджога релейного шкафа

Сотрудники УФСБ по Псковской области совместно с полицейскими задержали местного жителя по подозрению в попытке поджечь оборудование на железной дороге. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в начале августа на станции «Псков Товарный», местный житель приехал на станцию и гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф, чтобы поджечь его, злоумышленника задержали на месте совершения преступления.
«Установлено, что мужчина в мессенджере Telegram установил связь с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта, настоящей целью которого является вербовка российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении регионального УФСБ.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о попытке диверсии.