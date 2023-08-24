Flightradar24 опубликовал отчет о полете разбившегося самолета Пригожина

Бизнес-джет EBM-135BJ, потерпевший крушение под Тверью 23 августа, начал передавать данные о полете в 17:46 по московскому времени. Это следует из данных сервиса Flightradar 24.

Согласно опубликованным данным, в 18:10 воздушное судно поднялось на 8,5 километра. На такой высоте джет продержался около девяти минут, а затем хаотично менял ее, набирая до 9,2 километра и снова снижаясь. Данные о высоте от Embraer поступали до 18:20.

Несмотря на отсутствие информации о местоположении самолета, сервису удалось отследить и другие показатели, создающие картину о последних минутах полета судна. В частности, Flightradar 24 удалось зафиксировать скорость и вертикальную скорость полета.

Самолет EBM-135BJ потерпел крушение вечером 23 августа в момент выполнения полета из Москвы в Санкт-Петербург. Предварительно установлено, что на борту находились десять человек, которые в результате катастрофы погибли.

В момент полета бизнес-джета на его борту, по данным Росавиации, находились основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и командир группы Дмитрий Уткин. Среди находившихся в самолете были Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Валерий Чекалов, Николай Матусеев, а также члены экипажа – командир Алексей Левшин, второй пилот Рустам Каримов и бортпроводник Кристина Распопова.