Пять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

Минимум пять человек погибли при стрельбе в городе Трабуко-Каньон в Калифорнии. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

Согласно их информации, инцидент произошел в баре Cook's Corner. К стрельбе привел конфликт между экс-сотрудником правоохранительных органов и его супругой.

В результате произошедшего были ранены шесть посетителей заведения. Прибывшие на место полицейские ликвидировали стрелка. В ФБР начали расследование.