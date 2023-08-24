Петербургский суд заочно арестовал еще четырех фигурантов дела пирамиды Best Way

Приморский суд Петербурга заочно арестовал еще четверых фигурантов уголовного дела пирамиды под брендами Best Way и Life is Good. Об этом сообщает "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга".

Все фигуранты уголовного дела будут отправлены в СИЗО на два месяца после задержания на территории России или после экстрадиции из других стран. По данным источника, общая сумма ущерба от деятельности преступной организации составила 15,7 млрд рублей. Потерпевшими по делу пирамиды проходят более 18 тыс. человек.