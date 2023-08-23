Росавиация опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета должен был лететь бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом пишет РИА «Новости».

В списке представлены следующие пассажиры самолета:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Кроме того, на борту, по данным ведомства, находились следующие члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.