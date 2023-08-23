Росавиация опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области

Росавиация опубликовала имена всех погибших пассажиров Embraer
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета должен был лететь бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом пишет РИА «Новости».
В списке представлены следующие пассажиры самолета:
Propustin Sergey
Makaryan Evgeniy
Totmin Aleksandr
Chekalov Valeriy
Utkin Dmitriy
Matuseev Nikolay
Prigozhin Evgeniy
Кроме того, на борту, по данным ведомства, находились следующие члены экипажа:
Levshin Aleksei, командир;
Karimov Rustam, второй пилот;
Raspopova Kristina, бортпроводник.
В Росавиации уточнили, что, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
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