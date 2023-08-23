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Росавиация опубликовала имена всех погибших пассажиров Embraer

Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета должен был лететь бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом пишет РИА «Новости».

Росавиация опубликовала полный список летевших на Embraer, упавшем в Тверской области
© РИА Новости

В списке представлены следующие пассажиры самолета:

Propustin Sergey

Makaryan Evgeniy

Totmin Aleksandr

Chekalov Valeriy

Utkin Dmitriy

Matuseev Nikolay

Prigozhin Evgeniy

Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

Кроме того, на борту, по данным ведомства, находились следующие члены экипажа:

Levshin Aleksei, командир;

Karimov Rustam, второй пилот;

Raspopova Kristina, бортпроводник.

В Росавиации уточнили, что, полет осуществлялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

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