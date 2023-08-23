СМИ: на борту разбившегося самолета должны были быть Пригожин и Уткин

Стали известны личности пассажиров, которые, предположительно, должны были находиться в разбившемся в Тверской области самолете. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

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По данным издания, на борту мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин и командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрий Уткин. Информацию об этом сообщал и глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Помимо Пригожина и Уткина, в самолете могли быть оператор, логист ЧВК и личная охрана предпринимателя. По данным МЧС, на борту джета находились десять человек, никто из них не выжил.