В Екатеринбурге загорелось здание НИИ метеорологии
В Екатеринбурге произошел пожар в здании филиала Уральского научно-исследовательского института метрологии. На техническом этаже загорелись стройматериалы, сообщил корреспонденту URA.RU очевидец.
«Загорелись стройматериалы на 10 этаже, у них этот этаж используется, как технический. Площадь пожара составляла около 15 квадратных метров. Дым окутал все здание, подняться удалось лишь на четвертый этаж», — рассказал собеседник агентства.
Пожар произошел в ночь на 24 августа на улице Красноармейская, 4. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.