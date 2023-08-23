Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

Следствие рассмотрит несколько версий причин крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника издания, СК проверит все версии произошедшего. Среди них — ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Отмечается, что на данный момент место катастрофы оцепили. Следователи изучают полетную документацию и технические регламенты рейса.