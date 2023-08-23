Детский лагерь в Анапе закрыли после проникновения педофила

В прокуратуре Анапы заявили, что детский лагерь «Счастливое детство» был закрыт после проникновения педофила. Об этом сообщает РИА «Новости».

© Yuri Zakharov/Google Maps

Причиной закрытия стали многочисленные нарушения в эксплуатации. При этом в прокуратуре уточнили, что лагерь перестал функционировать ещё в июле. Среди ошибок в эксплуатации были отмечены многочисленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также трудового и противопожарного законодательства. Кроме того, в лагере нарушались требования антитеррористической защищенности.

«В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства», – рассказали в прокуратуре.

В отношении руководства лагеря также были возбуждены три дела по статьям «нарушение трудового законодательства» и «нарушение требований пожарной безопасности».