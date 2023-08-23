Детский лагерь в Анапе закрыли после проникновения педофила
В прокуратуре Анапы заявили, что детский лагерь «Счастливое детство» был закрыт после проникновения педофила. Об этом сообщает РИА «Новости».
Причиной закрытия стали многочисленные нарушения в эксплуатации. При этом в прокуратуре уточнили, что лагерь перестал функционировать ещё в июле. Среди ошибок в эксплуатации были отмечены многочисленные нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также трудового и противопожарного законодательства. Кроме того, в лагере нарушались требования антитеррористической защищенности.
«В настоящее время лагерь не действует, все смены переведены для отдыха и оздоровления в другой лагерь, который соответствует всем предъявляемым требованиям законодательства», – рассказали в прокуратуре.
В отношении руководства лагеря также были возбуждены три дела по статьям «нарушение трудового законодательства» и «нарушение требований пожарной безопасности».
Напомним, что в начале августа следователи задержали 49-летнего мужчину по подозрению в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Согласно версии следствия, мужчина проникал по ночам на территорию лагеря «Счастливое детство», где совершил преступления сексуального характера в отношении двух девочек.