Стало известно об обнаружении всех тел на месте крушения самолета Пригожина

Все десять тел обнаружены на месте крушения самолета Embraer Legacy в Тверской области, на котором предположительно мог находиться бизнесмен Евгений Пригожин. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

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Канал ссылается на неназванный источник. Другие подробности ситуации не уточняются.

О крушении самолета вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области стало известно вечером 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Росавиация опубликовала список пассажиров и членов экипажа. Среди них — Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.