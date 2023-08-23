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Flightradar: второй принадлежащий Пригожину борт вернулся в Москву

Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, изменил курс и вернулся в Москву.

Flightradar: второй принадлежащий Пригожину борт вернулся в Москву
© Embraer

Речь идёт о самолёте марки Embraer Legacy.

Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.

В разбившемся в Тверской области самолете среди пассажиров значился Евгений Пригожин

По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.

Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.

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