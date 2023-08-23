Flightradar: второй принадлежащий Пригожину борт вернулся в Москву
Согласно данным сервиса Flightradar24, второй самолёт, предположительно, принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину, изменил курс и вернулся в Москву.
Речь идёт о самолёте марки Embraer Legacy.
Ранее в Тверской области около населённого пункта Куженкино разбился частный самолёт Embraer Legacy, совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург.
По предварительным данным МЧС, десять находившихся на борту человек погибли.
Как сообщили агентства РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Росавиацию, среди пассажиров значился Евгений Пригожин.