Глава Тверской области взял на личный контроль ЧП с крушением самолета Пригожина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что разбившийся в Бологовском районе самолет был гражданским, с ообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«23 августа в районе села Куженкино Бологовского округа произошло крушение гражданского воздушного судна. Ситуацию взял на контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя», — заявили в пресс-службе.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс Москва — Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них трое — члены экипажа. По предварительной информации, все они погибли.

В Росавиации заявили, что предприниматель Евгений Пригожин числился среди пассажиров на борту самолета.

Очевидцы падения самолета, на борту которого мог находиться предприниматель Евгений Пригожин, заявили, что перед крушением слышали два сильных хлопка.