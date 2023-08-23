В Смоленской области мужчина избил девушку палкой до потери сознания

Мужчина в Рославле в Смоленской области набросился на двух девушек с палками в руках, одну из них он бил по голове, пока та не потеряла сознание, сообщает Telegram-канал Readovka. Одна из пострадавших снимала процесс избиения на камеру смартфона. О причинах нападения не сообщается.

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По данным канала, избиение проходило на одной из парковок близ продуктового магазина. На видео показано, как мужчина с двумя палками в руках стоит напротив девушек, которые говорят под запись, что мужчина находится «под каким-то средствами, под наркотой». После этого злоумышленник бросается на оператора, а далее валит с ног другую девушку и начинает наносить удары палкой по голове. После этого он снова бросается на другую девушку.

Днем 23 августа мигрант ударил по лицу 21-летнюю девушку, которая занималась спортом рядом с жилищным комплексом «Красногорский» в подмосковном Нахабино. Позже выяснилось, что девушка оказалась мастером спорта по легкой атлетике. Приблизившись, нападавший схватил ее за руку и ударил кулаком в лицо. Рукоприкладство мужчина объяснил тем, что на спортсменке были короткие шорты. Девушка попыталась убежать, однако молодой человек преследовал ее, пока на помощь не подоспел прохожий.