СМИ: в Тверской области разбился самолет
В Бологовском районе Тверской области разбился самолет. Об этом пишет РЕН ТВ.
По предварительным данным, погибли четыре человека, трое пострадали.
Очевидцы опубликовали видео крушения самолета, пишет канал Readovka.
По данным канала 112, все семь человек, находившихся на борту бизнес-джета, погибли.
Предположительно, разбившийся борт являлся самолетом бизнес-класса Embraer Legacy 600, сообщает Mash.
Очевидцы, уточнили журналисты канала, перед падением слышали два сильных хлопка.
О причинах крушения не сообщается.
Рамблер: главные новости