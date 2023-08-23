Беспилотник США выкатился за пределы ВПП при посадке в Японии

Американский БПЛА MQ-9 Reaper выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) во время посадки на японскую военно-воздушную базу в префектуре Кагосима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что из-за инцидента ВВП пришлось закрыть на три часа. Информация о повреждениях БПЛА не поступала, но на видеосъёмке инцидента можно увидеть дым и пожарные службы, которые прибыли на место произошедшего. Согласно имеющимся данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Министерство обороны Японии уже связалось с Вашингтоном по поводу произошедшего. Источник уточняет, что японское военное ведомство потребовало от США предпринять необходимые действия для предотвращения подобных инцидентов в будущем.