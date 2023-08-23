Беспилотник упал на железную дорогу в Таганроге

Telegram-канал SHOT сообщил о падении разведывательного беспилотника на железную дорогу в Таганроге. По его информации, инцидент повлиял на движение поездов — их пришлось задержать на более чем час. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

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По данным SHOT, беспилотник упал на перегоне «Таганрог-Пассажирский — Морская». На место инцидента прибыл наряд полиции. Канал уточнил, что они забрали дрон размерами 20 на 30 сантиметров и флеш-картой на 64 гигабайта. Сотрудники следственных органов планируют изучить снятые беспилотником кадры, говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что около детского сада на западе Москвы обнаружили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выехала полиция, территорию учреждения оцепили. По данным канала, предмет нашел мужчина, гулявший с собакой.