В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из окна
В Краснодаре неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел в среду, 23 августа, в ЖК «Самолет».
По предварительным данным, нарушитель задержан. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. О пострадавших не сообщается.
Очевидцы уточнили, что из окна на девятом этаже стрелял не один хулиган, а несколько. Они по очереди высовывались из окна и производили выстрелы из охолощенного пистолета, пишет канал Kub Mash.
В настоящее время с дебоширами беседуют следователи.
Напомним, что ранее жители этого ЖК жаловались на проблемы с мигрантами. После их обращений стражи порядка устроили облаву и задержали семь гастарбайтеров.
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