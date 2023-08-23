В Краснодаре мужчина открыл стрельбу из окна

В Краснодаре неизвестный злоумышленник открыл стрельбу из окна многоэтажки. Об этом пишет RT в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 23 августа, в ЖК «Самолет».

По предварительным данным, нарушитель задержан. Ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. О пострадавших не сообщается.

Очевидцы уточнили, что из окна на девятом этаже стрелял не один хулиган, а несколько. Они по очереди высовывались из окна и производили выстрелы из охолощенного пистолета, пишет канал Kub Mash.

В настоящее время с дебоширами беседуют следователи.