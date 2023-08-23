В Петербурге задержали двух патрульных за избиение задержанных

«По версии следствия, 3 августа 2023 года на улице Маршала Казакова сотрудники полиции применили в отношении задержанной за совершение административного правонарушения супружеской пары наручники и распылили содержимое газового баллончика в лицо мужчины, после чего поместили их в салон служебного автомобиля, где нанесли мужчине множественные удары по голове», — говорится в тексте.