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ФСБ выявила канал распространения наркотиков в Забайкалье

Сотрудники ФСБ перекрыли канал распространения наркотиков в Забайкалье. Об этом «МК» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

ФСБ выявила канал распространения наркотиков в Забайкалье
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Задержаны двое жителей Читы в возрасте 21 и 29 лет. У них изъято 20 килограммов дикорастущей конопли.

По данным ФСБ, они систематически собирали наркосодержащее растение в районах Забайкальского края, обрабатывали его, а затем фасовали в гаражном боксе для последующего сбыта.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

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