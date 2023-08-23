В центре Москвы нашли гранату

Предмет, похожий на гранату, обнаружили рядом с детским садом № 809, расположенным в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на анонимный источник.

В публикации указывается, что снаряд нашел мужчина, прогуливавшийся с собакой.

Отмечается, что на место инцидента приехала полиция. В настоящее время территорию оцепили оградительными лентами.

Согласно данным онлайн-карт, потенциально опасный предмет обнаружен во дворе жилой многоэтажки неподалеку от строящейся 109-этажной башни One Tower, в которую ночью 23 августа врезался украинский беспилотник.