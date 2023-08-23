Устроившую теракт со статуэткой Дарью Трепову этапируют из Москвы в Петербург

Террористку Дарью Трепову этапируют из Москвы в Петербург
Устроившую теракт в петербургском кафе «Патриот» Дарью Трепову этапируют из Москвы в Петербург. Об этом сообщает «78».
Трепову перемещают из московского Лефортово в СИЗО №3 на Шпалерной улице в Петербурге. По данным источника, следствие по делу девушки завершено.
Трепова принесла на встречу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) с читателями в кафе «Патриот» статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва пострадали более 30 человек.
При этом девушка пыталась убедить следствие, что не знала о бомбе в статуэтке. В ходе разбирательства удалось установить, что Трепова была осведомлена о содержимом своего подарка военкору.
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