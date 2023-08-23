Устроившую теракт со статуэткой Дарью Трепову этапируют из Москвы в Петербург

Устроившую теракт в петербургском кафе «Патриот» Дарью Трепову этапируют из Москвы в Петербург. Об этом сообщает «78».

Трепову перемещают из московского Лефортово в СИЗО №3 на Шпалерной улице в Петербурге. По данным источника, следствие по делу девушки завершено.

Трепова принесла на встречу военкора Владлена Татарского (Максима Фомина) с читателями в кафе «Патриот» статуэтку, в которой была взрывчатка. В результате взрыва пострадали более 30 человек.