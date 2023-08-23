В Москве 69-летнего китайца задержали за домогательство трех девочек

В Москве правоохранители возбудили уголовное дело в отношении гражданина Китая за домогательство трех девочек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. По словам матерей пострадавших девочек, инцидент произошел на улице Академика Пилюгина. Мужчина якобы приставал к их дочерям в возрасте от семи до десяти лет на детской площадке. Во время общения с несовершеннолетними, как сообщили родительницы, подозреваемый целовал их в шею и губы, трогал за интимные места. Правоохранители оперативно задержали мужчину. Выяснилось, что 69-летний гражданин Китая проживает у своего сына без регистрации. В рамках уголовного дела предполагаемому злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.